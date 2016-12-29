 

Генпрокурор разрешил допросить Нетаньяху

 

Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции вызвать на допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на эфир Десятого канала израильского телевидения.

«Мандельблит подтвердил, что Нетаньяху вызвали в рамках расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «время для проведения следственных действий будет уточнено в ближайшие дни».

«Премьер будет допрошен в связи с двумя расследованиями - основным и второстепенным», — указывает телеканал, не сообщая, о каких делах идет речь.

430 просмотров


Старости
Золотые медали Евроигр на прилавках ЦУМа
Золотые медали Евроигр на прилавках ЦУМа фото
Наша погода
Сегодня 9° / 6°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°
1 Янв 6° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8488 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN


Новостная лента

Американцев предупредили о возможных терактах в Таджикистане
Генпрокурор разрешил допросить Нетаньяху
Обама о визите Абэ в Перл-Харбор
Нефть дорожает
В Агдаше застрелили директора водоканала
Нетаньяху поблагодарил поддержавшего Израиль Трампа
Россияне стали меньше смотреть телевизор
У берегов Ливии спасли сотни мигрантов
Жительница Гянджи отравилась угарным газом
После Тер-Петросяна Саргсян сделал заявление по Карабаху
В Худате на мастеров упал тракторный прицеп
Израиль начал строительство вопреки резолюции ООН
Россия, Иран и Турция делят Сирию
Машину президента Аргентины забросали камнями
В Афганистане обезглавили отправившуюся в магазин женщину
Скончался экс-диктатор Уругвая
Российское посольство в Сирии вновь обстреляли
Спецоперация СГБ против «черного рынка» обновлено
Трамп: "Оставайся сильным, Израиль, 20 января скоро придет"
Ильхам Алиев утвердил проект по обязательному медстрахованию
Загадочная гибель бывшего прокурора в Баку
Главный тренер сборной Азербайджана покончил жизнь самоубийством? эксклюзив
Трамп заподозрил Обаму в нежелании передавать власть
Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства
Армения может остаться без газа Грузинские источники