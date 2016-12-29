 

Обама приготовил новые санкции против России

 

Белый дом готовится объявить в четверг, 29 декабря, о введении против России ряда мер в ответ на якобы ее вмешательство в процесс выборов в США. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, эти действия будут включать в себя расширение санкций и дипломатические меры. Также, как ожидается, могут быть названы лица, связанные с «российской кампанией дезинформации» по использованию украденных данных с целью повредить избирательной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Американские официальные лица также заявили, что федеральное правительство планирует «некоторые внезапные действия» агентурного характера.

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