Керимов продал «Анжи» Кадиеву

Владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи» стал Осман Кадиев

«Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи», — сообщается на официальном сайте команды.

Клуб принадлежал другому бизнесмену — Сулейману Керимову. Во вторник ФК объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин в том числе финансового характера.

«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено соглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств, существующих на момент подписания соглашения», — отметили в команде.