Как уже писал haqqin.az, 14 декабря 2016 года Конференция председателей главных еврейских организаций США совместно с посольством Азербайджана провели прием в Вашингтоне, посвященный еврейскому празднику Хануке. Еще задолго до самой вечеринки она привлекла к себе особое внимание СМИ и общественности страны, и продолжает оставаться в центре внимания до сих пор.

Как пишет (27 декабря сего года) ведущее американское еврейское издание «The Jewish Press», полемика ведется не только о том, кто посетил вечеринку, но и кто ее проигнорировал. При этом, по мнению издания, это событие запомнится не только тем, что собрало столько дипломатов и представителей еврейской диаспоры в США, но и тем, насколько извращена была информация о нем в СМИ.

Для справки отметим, что упомянутая Конференция председателей состоит из более чем 50 глав крупнейших еврейских организаций Америки. Вечеринка была проведена в тот же вечер, что и вечеринка, посвященная Хануке, в Белом доме. Среди 150-200 присутствовавших было как минимум 13 послов и иных высокопоставленных дипломатов, в том числе из Турции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Беларуси, Румынии, России, Болгарии, Чехии, даже миссии Организации Освобождения Палестины (ООП), а также послы Азербайджана Элин Сулейманов и Израиля Рон Дермер.

Издание отмечает, что несмотря на попытку политизации данного мероприятия, оно действительно было просто вечеринкой, на которой в числе прочего была особо отмечена роль многих стран в борьбе с пожарами в Израиле. И посол Рон Дермер, и исполнительный вице-президент Конференции председателей Малколм Хёнлайн отметили, что международная помощь в деле тушения пожаров показала, что Израиль не находится в изоляции и может налаживать партнерские отношения со странами, большинство жителей которых является мусульманами.

Как отмечается в публикации, атмосфера на вечеринке была дружеской. Малколм Хёхлайн подарил каждому из присутствовавших дипломатов памятную ханукальную менору (девятисвечник). Даже посол Турции и представитель ООП чувствовали себя непринужденно и улыбаясь жали руку израильскому послу.

Издание пишет, что бойкот мероприятия со стороны некоторых еврейских организаций и массовое извращение информации о нем в СМИ омрачили реальный дипломатический прорыв, совершенный Малколмом Хёнлайном и послом Израиля.

Главной проблемой стало то, что вечеринка проходила в отеле, принадлежащем новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что и предопределило предвзятое отношение к данному мероприятию. Празднование евреями своего праздника совместно с мусульманами, в том числе из Турции и Палестины, оказалось в тени имени Трампа. Многочисленные злопыхатели усмотрели в выборе места для мероприятия возможный конфликт интересов.

Однако, как отмечает издание, этот выбор объяснялся очень просто. Посольство Азербайджана и Конференция председателей выбрали отель Трампа, так как он находится в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, а многим присутствовавшим на вечеринке необходимо было еще посетить и президентское мероприятие в тот вечер. Кроме того, только отель Трампа мог организовать кошерное меню для 200 гостей.

Тем не менее, ряд еврейских организаций отказались участвовать в мероприятии именно из-за места проведения. Вскоре СМИ подхватили и раздули историю о бойкоте до уровня скандала. Некоторые издания даже написали о том, что представителей СМИ не допустили на мероприятие. Однако никаких препятствий на пути освещения вечеринки перед СМИ не ставилось.

Несколько еврейских газет еще до мероприятия предсказывали, что мероприятие провалится и «Малколм Хёнлайн будет стоять один в громадном бальном зале отеля Трампа». Этого не произошло. На мероприятие были приглашены 150-200 человек и потому речь о его проведении в бальном зале отеля, вмещающем до полутора тысяч человек, даже не шла. Вечеринка прошла в небольшом зале Линкольна, который был забит в тот вечер до отказа.

Автор статьи в «The Jewish Press» пишет, что получил последнее оставшееся приглашение в 11 часов утра за день до мероприятия. Некоторым высокопоставленным лицам даже отказали в приглашении, сославшись на нехватку места в зале.

Извращение информации о мероприятии доходило до абсурда. Одна израильская газета написала, что «четыре авторитетные еврейские организации – Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Хадасса и Еврейские федерации Северной Америки отказались от участия в вечеринке». Тем не менее, все четыре упомянутые организации опровергли эту информацию.

Представитель Американского еврейского комитета (АЕК) Дэвид Харрис, в частности, заявил: «Наша организация будет представлена на мероприятии из-за того уважения, которое мы питаем к его организатору – посольству Азербайджана… Азербайджан – страна, которая с древних времен имела хорошие отношения с евреями… Как показывает визит премьера Нетаньяху в Баку, Азербайджан является близким другом и партнером Израиля. Азербайджан также играет важную роль в продвижении интересов США в регионе. Прием по случаю еврейского праздника Хануки – это чуткий и приятный жест со стороны наших азербайджанских друзей».

Организация «Хадасса» (женская сионистская организация Америки) также в своем заявлении упомянула дружеские отношения с Азербайджаном: «Наша организация высоко ценит ту роль, которую Азербайджан исторически играл в качестве приюта для евреев и играет сегодня, поддерживая Израиль».

Издание также отмечает, что в СМИ было крайне неточно указано количество протестующих в тот вечер перед отелем Трампа. Некоторые еврейские издания писали, что перед отелем собрались сотни протестующих. Автор статьи пишет, что когда он прибыл на вечеринку перед отелем стояли около десятка человек с плакатами против Трампа. Часом позже это количество увеличилось до 30-50 человек. Не более того. Тем не менее, авторитетное издание «The Washington Post» написало, что в протесте приняло участие около 150 человек, тогда как на имеющихся видеокадрах видно, что протестующих было всего несколько десятков человек. И это, как пишет автор статьи, при том, что Пенсильвания Авеню является весьма многолюдным проспектом, и нельзя было понять, кто действительно являлся участником протеста, а кто был просто прохожим.

На следующий день после мероприятия, продолжает автор, некоторые еврейские СМИ дали репортажи, сфокусированные именно на протестах возле отеля, даже не удосужившись перечислить всех тех высокопоставленных дипломатов разных стран, которые посетили вечеринку.

В свою очередь, Конференция председателей осудила предвзятое освещение мероприятия в СМИ, также обвинив бойкотировавшие организации в попытке срыва важного дипломатического события по мелким причинам. Автор статьи далее пишет, что когда он обратился с вопросом к одному из руководителей бойкотировавшей организации, будет ли она бойкотировать мероприятия, проводимые в местах названных именем президента Вудро Вильсона, который поддерживал Ку-клукс-клан, или принадлежащих Институту Карнеги, который участвовал в программах геноцидальной евгеники, или Фонду Рокфеллера, который субсидировал эксперименты доктора Менгеле в Освенциме, то она просто отказалась отвечать и бросила трубку.

Подводя итог, автор статьи пишет, что важно понимать разницу между целенаправленной клеветой и ошибочным освещением событий: «Все это предвзятые новости, пропагандистская журналистика, которая выдирает из общего контекста обрывки информации, преувеличивает негатив, преуменьшает позитив, сторонится баланса, не упускает шанса унизить чье-либо достоинство и в конце компонует лишь ложную летопись событий, которая остается неисправленной, неопровергнутой и необновленной».