«Приезд в Баку представителей гражданского сектора Армении, не имеющих никакого отношения к политике, является положительным фактором. Любой диалог, обмен мнениями представителей двух враждующих народов следует только поддерживать», - сказал haqqin.az известный британский политолог, редактор Центра Карнеги, автор книги «Черный сад» о конфликте в Нагорном Карабахе Томас де Ваал.

Политолог подчеркнул, что хотя «между армянами и азербайджанцами есть масса проблем, это не должно приводить к массе ненависти между двумя народами».

Де Ваал отметил, что в конце 90-х при президенте Гейдаре Алиеве между Баку и Ереваном был постоянный поток представителей НПО и журналистов, и это создавало благоприятный фон для урегулирования карабахского конфликта. Однако такие меры без воли руководителей двух стран ожидаемого эффекта не дают.

«Чем больше стороны конфликта слушают друг друга, тем больше осознают критерии возможных мер. В таких диалогах идут поиски компромиссных выходов из ситуации. Диалог сегодня очень важен, так как в будущем вполне вероятно возобновление боевых действий. И в такой ситуации народная дипломатия выполняет значимую миротворческую функцию», - убежден политолог.