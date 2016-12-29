 

«Для Азербайджана отношения с Израилем важнее, чем с Ираном» комментарий экс-замминистра нацбезопасности

Автор: Отдел политики 

«Для Азербайджана как страны подвергнувшейся агрессии, военно-технические сотрудничество с Израилем носит жизненно важное стратегическое значение. Благодаря этим отношениям Азербайджан способен ликвидировать попытки противостоящей стороны достичь военного превосходства», - убежден бывший замминистра национальной безопасности Азербайджана Сульхаддин Акпер.

Наряду с Израилем усиление обороноспособности зависит от отношений с Турцией Пакистаном и рядом восточноевропейских стран, считает эксперт. «Так что национальные интересы Азербайджана диктуют расширение сотрудничества с Израилем и другими странами, в том числе в сфере разведки, невзирая на предупреждения Ирана. В любом случае вопрос безопасности, восстановления территориальной целостности преобладает над экономическими и другими сферами», - сказал С.Акпер haqqin.az.

Считая, что не следует опасаться Ирана, он подчеркивает, что ИРИ не способен реально дестабилизировать ситуацию внутри Азербайджана.

«Во-первых, в нашей стране сильная национальная  власть, во-вторых, Иран не может не считаться с факторами Турции и России. Любая попытка дестабилизации Азербайджана со стороны Ирана будет воспринята РФ и Турцией как угроза их национальным интересам. Такой расклад отношений стран региона сложился давно и сохранится в будущем», - не сомневается С.Акпер.

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