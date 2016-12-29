Зеев Ханин: «Может сложиться новый геополитический треугольник Баку-Иерусалим-Вашингтон»

"Иран крайне нервно относится к азербайджано-израильскому сближению, особенно в свете грядущей смены администрации в Белом Доме, и вполне определенного настроя Д.Трампа на ужесточение позиции в отношении Тегерана. Шанс, который был у аятолл договориться через Баку с Израилем, а через него - с Вашингтоном, ими благополучно упущен", - заявил haqqin.az израильский политолог и аналитик, профессор политических наук Зэев Ханин.

По его мнению, треугольник Иерусалим-Вашингтон-Баку - вполне реальная вещь. "А учитывая отношения Азербайджана и Турции, такой треугольник переводит вектор Иерусалим-Никосия- Афины из антитурецкой плоскости в режим конкурентной интеракции, что уже немало. Понятно, что он же ставит под сомнение перспективность вектора Москва-Тегеран-Анкара, особенно в контексте спасения режима Асада и Сирии в целом. В Тегеране делают резкие движения, чтобы купировать проблему, но не исключено, что поезд уже отходит", резюмировал З.Ханин.