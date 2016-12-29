 

Евгений Магда: «Азербайджан и Украина должны объединиться против экспансионизма»

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

«Проблема неурегулированных территориальных конфликтов остается крайне важной и болезненной для государств постсоветского пространства. С ними, в частности, сталкиваются не только Украина и Молдова, но также и Азербайджан, территории которого до сих пор находятся под оккупацией , что провоцирует периодическое обострение ситуации на передовой, как это было в апреле нынешнего года», - заявил haqqin.az известный украинский политолог Евгений Магда.

По его мнению, Азербайджану и Украине важно поддерживать друг друга на международной арене в борьбе с экспансионистскими планами. "Нашим странам важно искать общие технологии разрешения "замороженных" конфликтов, восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран. "Противодействия "гибридным" усилиям некоторых региональных держав могут стать консолидирующим фактором не только для Украины и Азербайджана, но и для иных государств бывшего СССР", резюмировал Е.Магда.

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