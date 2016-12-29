География и сферы охвата Службы ASAN расширяются так быстро, что трудно за ними уследить. В Баку и регионах страны уже действуют более десяти офисов инновационной службы, которые значительно облегчили жизнь общества, оказывая разные виды услуг на самом высоком уровне. Деятельностью этой службы, справедливо названной в народе детищем Ильхама Алиева, заинтересовались уже и за пределами страны. Передовой опыт, позволивший спасти людей от бюрократической вакханалии, взяток и поборов, перенимают сегодня и развитые страны. А служба все разрастается, грозя смести на своем пути все бюрократические препоны, помогая людям экономить время, деньги и нервы.

Только в мае текущего года указом главы государства было предусмотрено создание новой службы ASAN Kommunal. И вот спустя семь месяцев в канун Нового года президент Азербайджана Ильхам Алиев уже открыл в Баку Центр ASAN Kommunal № 1.

Чем же примечателен ASAN Kommunal? Попробуем ответить на этот вопрос. Новый двухэтажный центр создан при поддержке SOCAR, ОАО «Азеришыг» и «Азеригаз». Этими компаниями здесь людям будут оказываться в целом 45 видов услуг. То есть в центре сосредоточены самые крупные компании по оказанию коммунальных услуг. И эти услуги заключаются не только в оплате месячных выплат. В центрах будут заключаться договора с бытовыми абонентами по подключению к электрическим, водным и газовым сетям, выдаваться технические условия. Будут решаться и вопросы установки и замены счетчиков, выдачи и замены смарт-карт для счетчиков, установления бесплатных лимитов для вынужденных переселенцев, восстановления ошибочных выплат и многое другое.

А в будущем в центрах ASAN Kommunal предусмотрена организация также услуги по теплоснабжению, связи, кабельного телевидения, интернет и прочих государственных и частных структур, действующих в коммунальной сфере.

Что же касается оплаты коммунальных услуг, то их граждане будут проводить посредством установленных в центре ASAN Kommunal банковских терминалов и системы ASAN ödəniş. Кроме повышения прозрачности в этой сфере и устранения негативных явлений новый центр позволит трудоустроить 105 человек. Этот центр будет оказывать услуги в целом 653600 гражданам, прописанным в Насиминском, Наримановском и Бинагадинском районах Баку. Но будут созданы и новые центры ASAN Kommunal. Такие центры вскоре появятся в поселке Ахмедлы и около железнодорожного вокзала, а в будущем они предусматриваются и в регионах.

Подробно о деятельности новой службы ASAN рассказал и сам президент Ильхам Алиев. По его словам, служба ASAN должна оказывать, и оказывает свое влияние во всех сферах: «На самом деле создание этой системы было революцией в сфере общественных услуг и общественных отношений. Это само по себе большой прогресс, большое новшество. Однако влияние Службы ASAN заключается не только в этом, и не ограничивается услугами, оказываемыми в этих центрах. Служба ASAN привнесла в целом новшество в отношения «гражданин - чиновник», придала нам еще больше сил в борьбе со взяточничеством. То есть, показала, что со взяточничеством можно бороться и одержать победу. В этом и заключаются смысл и значение Службы ASAN. Граждане тоже очень одобряют деятельность этой Службу, и ждут, что и в их районах будут открыты центры Службы ASAN. Постепенно мы сделаем это. Согласно нашим планам, в 2018 году в нашей стране, то есть, в наших районах будут созданы еще 10 центров. После этого данный процесс будет идти более интенсивно», - сказал президент.

Да, уже в следующем году в городах Губа и Мингячевир откроются 2 новых центра «ASAN xidmət» и начнется строительство очередных центров в Шеки и Имишли. Инициатива «ASAN xidmət» носит социальный характер, ибо эти центры заданы единственной целью - добропорядочным служением гражданину. И вовсе не случайно, коэффициент одобрения «ASAN xidmət» составляет практически 100%. Это оценка, которую дало общество в лице этой службе азербайджанскому правительству. У ASAN xidmət расширяется география, увеличиваются функции – страну охватили 11 центров, из которых шесть расположены в регионах!

Особо подчеркнул глава государства цели службы ASAN Viza, отметив, что и ее создание на самом деле было задано жизненной необходимостью, ибо этот новый функциональный институт службы создает условия для массового притока в Азербайджан все большего числа туристов и стимулирования туристического бизнеса. Да и для экономики это является большим вкладом - работают отели, общественные места, а это обеспечивает приток иностранной валюты. А ведь получение визы для приезда в Азербайджан сопровождалось целым рядом бюрократических проволочек - было много нарушений, выдвигались необоснованные требования, зачастую консульские службы за рубежом превращали эту услугу в довольно доходный бизнес. Потенциальные туристы должны были на месяцы вперед занимать очередь, записываться в наших посольствах и консульствах для получения визы.

Вот и в этой сфере, власти внедрили модель ASAN. Механизм довольно прост – турист может в течение трех дней получить электронную визу и приехать в Азербайджан. В результате в этом году даже до вступления в силу ASAN Viza, число прибывших в Азербайджан туристов возросло примерно на 10%, а из некоторых стран число прибывающих туристов увеличилось на все 30%-40%. В будущем поток туристов будет все возрастать.

Но уже сегодня глава государства ознакомился в поселке Баладжары с совершенно новым проектом уникальной инновационной службы - выездным ASAN qatar. Выездные ASAN qatar, используя широкую железнодорожную сеть страны, имеющуюся инфраструктуру, коммуникационные линии и новейшие технологии, будут оказывать услуги гражданам на местах. Мы уже привыкли к выездным услугам службы в регионах, но то были специально оборудованные автобусы, которые доставляли сотрудников ASAN в отдаленные районы. Десять таких автобусов уже оказали услуги примерно 915 тыс. гражданам. А теперь эти же услуги будет оказывать система поездов ASAN. Проект реализован совместно с железнодорожным ведомством страны. С этой целью подготовлены специальные составы, которые будут следовать в северном, южном, северо-западном, западном и юго-западном направлениях. Первый состав, который направится в Газах, состоит из четырех вагонов, снабженных всем необходимым современным оборудованием. Здесь и зал ожиданий, и лаборатория, и зал для оказания услуг, специальные купе для сотрудников. Естественно, такие поезда по ходу своего маршрута могут охватить услугами гораздо больше населенных пунктов, да и для сотрудников ASAN xidmət в них будут созданы все необходимые условия для работы.

ASAN Viza, ASAN Kommunal, «ASAN qatar»… Какие еще сферы охватит эта служба, какие еще формы она приобретет, сегодня сказать уже не так легко. ASAN активно и успешно внедряется во все стратегические сферы государственных услуг, утверждая в жизни общества главный постулат президента – неустанного и беззаветного служения источнику власти – гражданину.

Всего четыре года назад в рамках мер главы государства по модернизации госуправления и была создана служба ASAN, которая сегодня взаимодействует с большинством правительственных институтов. В эту службу обратилось за услугами свыше 13 миллионов граждан. А теперь алиевские поезда и автобусы ASAN устремились в регионы – брать на таран и крушить бюрократическое засилье вчерашнего Азербайджана.