Отменены рейсы Стамбул – Баку – Стамбул

В связи с плохими погодными условиями в Стамбуле отменены рейсы Стамбул - Баку и Баку - Стамбул, запланированные на 29 декабря, говорится в сообщении авиакомпании "Турецкие авиалинии", распространенном в четверг.

Вылет самолета "Турецких авиалиний" из Стамбула был запланирован на 16:05 по местному времени 29 декабря, а вылет из Баку в Стамбул - в 20:55 по бакинскому времени.

"Турецкие авиалинии" отменили 23 международных и внутренних рейса на 29-31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.