 

Мозговые центры США: «Будет полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном в 2017 году»

Автор: Отдел информации 

Аналитический центр Centre for Preventive Action (CPA), который работает под эгидой CFR – Совета по международным отношениям, влиятельнейшего мозгового центра США, издающего журнал Foreign Affairs, предсказал полномасштабную войну между Азербайджаном и Арменией в 2017 году, сообщает haqqin.az.

Предупреждение международных конфликтов является одной из главных целей CPA, а важным инструментом работы служит подготовка ежегодных докладов, в которых фиксируется некоторое количество конфликтов, уже разгоревшихся или только разгорающихся, или замороженных в разных точках планеты. Оценка конфликтов производится по двум критериям: их глобального значения и вероятности перерастания в более серьезные военные столкновения, ведущие к еще большим рискам.

В докладе СРА на 2017 год, подготовленном группой аналитиков под руководством Пола Стэрза (Paul B. Stares), число международных конфликтов, с которыми оперирует доклад, установлено в количестве 30 наиболее значимых для США.

В начале ноября проект доклада был разослан примерно 7 тысячам правительственных чиновников и специалистов-международников, от которых было получено около пятисот ответов. Каждый из опрошенных должен был оценить вероятность (высокая, средняя, низкая) воздействия на интересы США фигурирующих в докладе конфликтов.

Высокая степень воздействия означает прямые угрозы территории США и населению страны, необходимость использования американских вооруженных сил (в соответствии с существующими у Вашингтона договорными обязательствами) или же угрозу поставкам в США критически важных ресурсов. Средняя степень воздействия того или иного конфликта на интересы США означает угрозу странам, стратегически важным для Америки, но не имеющих с ними договоров о совместной обороне. Низкая степень значимости присвоена конфликтам, способным вызвать серьезные последствия, но в странах, имеющих для США ограниченное стратегическое значение.

Подавляющее большинство угроз (21 из 30), согласно этим оценкам, сохранится с уходящего года. Однако есть и очень существенные коррективы. Так, в разряд приоритетных угроз (высокая степень вероятности конфликта) внесена вероятность военного столкновения между Россией и страной-членом НАТО. К этому же разряду отнесена высокая вероятность интенсификации конфликта между Турцией и курдами. Названы еще пять угроз такого же, то есть высшего, уровня: террористический удар или кибератака на США; кризис на Корейском полуострове; рост насилия и нестабильности в Афганистане; дальнейшая эскалация гражданской войны в Сирии.                              

Одновременно в прогнозе на 2017 год появились девять новых рисков (угроз). К ним отнесены рост авторитаризма и политической нестабильности на Филиппинах и в Турции (это риски второго уровня). Семь оставшихся выбраны с помощью опросов массовой аудитории: интенсификация нынешнего политического кризиса в Бурунди; гражданские протесты и этническое насилие в Эфиопии; продолжающиеся атаки террористической группировки «Аш-Шабаб» в Сомали и соседних африканских странах; политическая нестабильность в Таиланде в связи с утверждением у власти нового короля; волнения и насилие в Зимбабве; политическая нестабильность в Колумбии, связанная с разрывом мирного соглашения между правительством и революционными вооруженными силами (FARC); возможность нового военного конфликта между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха.

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