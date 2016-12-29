 

В Азербайджане могут быть приватизированы электростанции

 

В ближайшие годы ОАО «Азерэнержи», Министерство энергетики и другие соответствующие структуры рассмотрят возможности приватизации электростанций. Как передает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым «Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане».

Согласно документу, в случае принятия решения о приватизации будут проведены консультации с соответствующими госструктурами, определены важные активы, не являющиеся предметом приватизации со стратегической точки зрения: «Азерэнержи» привлечет экспертов и проведет сравнение стандартных показателей на основе технико-экономического обоснования и анализов в целях определения электростанций, нуждающихся в повышении эффективности, и приемлемых механизмов повышения эффективности. В то же время будет рассмотрен вопрос вывода из эксплуатации неэффективно работающих электростанций».

В документе также отмечается, что «Азерэнержи» и Министерство энергетики в связи с модернизацией объявят тендер на выбор инвестора на основе прозрачных критериев.

Согласно Стратегической дорожной карте, по итогам реализации данной программы, наряду с повышением эффективности работающих на газе электростанций, к 2020 году реальный ВВП увеличится в целом на 75 млн манатов.

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