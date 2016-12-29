Проазербайджанская петиция на сайте президента США (система петиций We The People - Мы – народ) стала второй по популярности за все время существования этой платформы. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на исследование Pew Research Center.

Веб-ресурс для обращений We The People на сайте Белого дома появился по инициативе президента Барака Обамы в 2011 году. Первоначально был установлен порог в 5 тысяч подписей, после набора которых исполнительные структуры США должны были реагировать. Однако вскоре эту цифру увеличили до 100 тысяч.

Петиция под названием «Установить справедливость и предотвратить большую катастрофу», поданная 6 апреля 2016 года и касающаяся конфликта между Арменией и Азербайджаном, набрала 331 тысячу 916 подписей. Минимальный порог в 100 тысяч подписантов был пройден, и в итоге Белый дом вынужден был отреагировать.

Авторы ходатайства, как отмечает haqqin.az, отталкиваясь от резолюции ПАСЕ 2085, подчеркнули факт оккупации Нагорного Карабаха и других территорий Азербайджана со стороны Армении. Далее в тексте прозвучала просьба о немедленном выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, говорилось о намеренном создании Арменией экологической угрозы для Азербайджана (речь идет о состоянии Сарсангского водохранилища, расположенного на оккупированных азербайджанских территориях).

«Минская группа ОБСЕ не добилась никакого прогресса в направлении освобождения наших оккупированных территорий. Исходя из вышеизложенного, нижеподписавшиеся просят администрацию (США) поддержать резолюцию ПАСЕ 2085, чтобы помочь в освобождении азербайджанских территорий, оккупированных Арменией, и предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе», - отмечалось в ходатайстве.

В своем ответе Белый дом отметил, что в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты твердо привержены мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Мы прочитали резолюцию 2085 Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и, несмотря на то, что Соединенные Штаты не является членом ПАСЕ, мы приветствуем возможность обмена мнениями о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта с любым заинтересованным собеседником… 16 мая 2016 года, государственный секретарь Джон Керри участвовал в переговорах с президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, наряду с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем Франции по европейским делам Харлем Дезир… Мы продолжаем призывать стороны проявить сдержанность и вступить в немедленные переговоры о всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать в себя возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана и определение статуса Нагорного Карабаха… В конечном счете, решение этого застарелого конфликта зависит от политической воли президентов Армении и Азербайджана. В качестве страны-сопредседателя Минской группы, мы будем продолжать наши усилия по продвижению мира и процветания в регионе», - сообщил в своем ответе Белый дом.