Замминистра налогов Сахиб Алекперов заявил, что 44 тысячи налогоплательщиков попадут под налоговую амнистию, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

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Заместитель министра налогов Сахиб Алекперов поблагодарил haqqin.az за грамотную пропаганду налоговой политики в Азербайджане, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Замминистра также заявил, что богатые люди будут привлекаться к налогам, как в передовых странах.

«В США и Европе богатые всегда платят большие налоги. Если люди хотят жить в роскоши, то должны платить соответствующие налоги. Мы в два-три раза увеличили налоги на ввозимые предметы роскоши: яхты, бриллианты и т.д.», — сказал С.Алекперов.

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«В мире уже началась постнефтяная эра, и Азербайджан должен работать в соответствии с новыми требованиями», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра налогов Сахиб Алекперов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«В этот период, когда нефтяные доходы снижаются, на долю налоговых органов выпала большая ответственность. Так, 7,5 млрд манатов, из заложенных в доходы бюджета на следующий год, приходится на долю налоговых органов.

С другой стороны, мы облегчаем работу предпринимателям, так, за текущий год проверки были сокращены в два раза. Все это привело к тому, что налоги начали снижаться, а некоторые субъекты увеличили налоговые доходы. Вот в таких непростых ситуациях нам приходится работать. Все это - новые реалии, которых мы все должны придерживаться», — отметил замминистра.

Также С.Алекперов затронул тему безналичных расчетов. По его словам, доля безналичных расчетов в Азербайджане составляет 11%, а в Беларуси, например, — 36%.

«Безналичные расчеты — лучшее средство для борьбы с коррупцией и обеспечивают полную прозрачность», — подчеркнул замминистра.

«Весь мир перешел на безналичные расчеты. У нас пять миллионов карт на руках, но люди почему-то не хотят ими пользоваться. Мы не намерены терпеть подобную ситуацию и будем добиваться применения безналичных расчетов», — сказал замминистра.