 

Арестован убийца директора «Агдашского водоканала»

 

В Агдашском районе задержан мужчина, застреливший должностное лицо, сообщает АПА.

Инцидент зарегистрирован 28 декабря около 22:00 в кафе Dəhnə Агдашского района.

Между заведующим коммерческим отделом дочернего акционерного общества «Агдашский водоканал» ОАО «Азерсу» Эльчином Ниязи оглу Бабаевым (1978 г.р.) и его другом, жителем Агдаша Парвизом Аловсат оглу Исмаиловым (1979 г.р.) произошел конфликт, в результате которого П.Исмаилов три раза выстрелил из пистолета в Э.Бабаева, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники отдела полиции Агдашского района незамедлительно перешли на усиленный режим работы ввиду опасности, которую представлял для людей вооруженный мужчина. Парвиз Исмаилов был задержан и передан следствию.

Отметим, Парвиз Исмаилов отбыл наказание в тюрьме сроком более 10 лет за то, что застрелил из охотничьего ружья девушку.

В прокуратуре Агдашского района ведется расследование.

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