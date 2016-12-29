 

Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП

 

Автомобиль заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Армении Энрико Априамова попал в ДТП, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Спутник-Армения.

"Сегодня в районе 7:30 на трассе, ведущей в город Арташат, попала в ДТП машина замначальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Энрико Априамова", — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Априамов и его водитель получили травмы различной степени тяжести, однако их жизни ничто не угрожает.

По данным издания криминальной хроники shamshyan.com, генерал-лейтенант сопровождал главу армянского парламента Галуста Саакяна, направлявшегося на боевые позиции.

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