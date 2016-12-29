Эрдоган обсудит с начальником Генштаба операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Генштаба Хулуси Акар обсудят операцию «Щит Евфрата», говорится в сообщении администрации президента Турции, передает Trend.

Согласно сообщению, во встрече также примет участие премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

ВС Турции 24 августа при поддержке самолетов коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Операция получила название «Щит Евфрата».

Это первая военная операция ВС Турции за пределами страны с участием пехоты с 2002 года.