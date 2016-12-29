 

Минобороны Армении заявило о трех погибших во время боев обновлено

 

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о потерях со стороны армянской армии, якобы произошедших в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе.

«Двое погибших  солдаты срочной службы, один офицер»,  сказал Ованнисян в интервью Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, убиты старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян.

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Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о боестолкновении на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном, передает ТАСС.

«С раннего утра 29 декабря на участке границы к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения, — заявил Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. — Подразделения Вооруженных сил Армении вступили в бой с противником».

Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

«Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, Минобороны распространит сообщение по официальным каналам»,  сказал Даргяхлы.

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