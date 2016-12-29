 

Глава ФИФА Джанни Инфантино пригрозил России санкциями

 

Международная федерация футбола (ФИФА) готова применить санкции, если случаи употребления допинга в российском футболе из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена будут доказаны. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, слова которого приводит портал RDS.

"Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примут все необходимые меры и введут санкции", - цитирует Инфантино ТАСС.

Ранее глава федерации заявлял, что допинговые скандалы в российском спорте не смогут повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года под эгидой ФИФА. При этом Инфантино выражал уверенность в том, что "бойкоты и лишения не решат проблем России".

В начале декабря независимая комиссия WADA обнародовала вторую часть доклада Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. Докладчик упомянул, что несколько проб российских футболистов оказались положительными. В докладе также приводится информация, что допинг могли употреблять юные игроки.

После публикации доклада ФИФА запросила у WADA все детали и доказательства, касающиеся случаев применения допинга в российском футболе, на которые ссылается Макларен. После изучения этой информации ФИФА пообещала предпринять соответствующие шаги.

В прессе также появлялись слухи о начале расследования в отношении главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко со стороны следственной палаты комитета ФИФА по этике.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что призывы к бойкоту и переносу международных соревнований из России, которые звучат после публикации второй части доклада комиссии WADA, не коснутся чемпионата мира-2018 по футболу.

Вице-премьер правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявлял, что у него нет опасений по поводу возможного бойкота из-за допинг-скандалов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

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