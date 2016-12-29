 

Азербайджанка пыталась провести золото во внутренних органах

 

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного ввоза в страну драгоценных изделий, сообщает Report.

На основании информации, поступившей в отдел борьбы с таможенными правонарушениями Главного таможенного управления на воздушном транспорте, пассажирка рейса Стамбул - Баку, гражданка Азербайджана была взята под контроль. Ее задержали после выхода из таможенно-контрольной зоны, где был проведен личный досмотр. 

До начала досмотра у нее спросили о наличии каких-либо предметов, которые следует декларировать. Пассажирка отметила, что подобных предметов у нее нет. Однако таможенники предупредили, что для досмотра внутренних органов будет приглашена медсестра, после чего женщина заявила, что в этом нет необходимости, и что представит эти предметы добровольно.

При участии понятых гражданка достала из внутренних органов целлофановый пакет, в котором было 18 кулонов, 22 кольца, 17 пар серег, 5 серег по одной паре, три цепочки, три комплекта серег и колец, четыре комплекта цепочек, браслетов, серег и колец, три браслета. 

Согласно справке Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, общий вес вышеуказанных предметов составил 254,26 г. Драгоценности изготовлены из золота 583/585-й пробы. 

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