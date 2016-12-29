 

В Гяндже разбойники изнасиловали женщину

 

В Гяндже изнасиловали женщину, пригрозив ей отверткой, передает Report.

Сообщается, что в ночь на 28 декабря на территории Гянджи трое неизвестных избили жителя Шамкирского района Чобана Бахрамзаде и отняли у него 550 манатов и мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпязского РУП, задержаны подозреваемые в преступлении жители Гянджи Ровшан Мамедтагиев и ранее судимые Рамин Набиев и Арастун Имамвердиев.

В результате расследования выяснилось, что в ту же ночь они насильно усадили в принадлежащий Ровшану Мамедтагиеву автомобиль "ВАЗ-2017" некую К.А. и, пригрозив женщине, изнасиловали ее, а также отняли 60 манатов и золотое кольцо.

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