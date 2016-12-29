 

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

 

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых местах вероятен туман, ночью и утром – изморось. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 3-5 градусов тепла, днем 7-10 тепла, в Баку ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм рт. ст. до 769 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 75-85%, днем - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическим прогнозам, до 1 января слабые и умеренные колебания метеорологических факторов и близкая к климатическим нормам температура на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятными для метеочувствительных людей

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман. Однако ночью в некоторых северных районах будут осадки, вероятен снег. Будет преобладать западный ветер. 

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

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