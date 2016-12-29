Министерство иностранных дел России представило ноту Посольству Азербайджана в Москве в связи с опубликованной на портале haqqin.az статьей «Посольство России в Баку в «расстрельном списке» ИГИЛ».

Хотелось бы уточнить, что вышеупомянутая статья ранее была опубликована в британской газете The Sun и размещена на haqqın.az со ссылкой на это издание. Информацию о том, что террористическая организация Исламское государство обнародовала т.н. «расстрельный список» российских дипломатов, распространили британские новостные сайты www.dailymail.co.uk, www.dailystar.co.uk, а также ряд российских новостных сайтов, включая близкие к официальной власти www.kremlinrus.ru, www.ria.ru («РИА Новости»), www.ng.ru («Независимая Газета»), www.lenta.ru, www.tsargrad.ru,www.ru.sputnik.az, www.ntv.ru

С заявлениями об этом «списке ИГИЛ» выступили и официальные представители Российской Федерации. Так, на заседании Совета Федерации вице-спикер Ильяс Умаханов проинформировал, что ИГИЛ готовит такой список, и отметил важность усиления мер по безопасности дипломатических представительств России.

В это же время посол Российской Федерации в Азербайджане Владимир Дорохин в интервью действующему в Азербайджане и близкому к российскому правительству новостному сайту www.ru.sputnik.az также отреагировал на включение Посольства России в Баку в список ИГИЛ, заявив об отсутствии паники в их дипмиссии и о том, что дипломатические представительства всегда являлись привлекательной целью для террористических атак. Тем не менее Владимир Дорохин подчеркнул необходимость введения дополнительных мер в связи с распространением «списка ИГИЛ».

Учитывая все вышесказанное, непонятна столь резкая реакция МИД Российской Федерации на опубликованную haqqin.az информацию, которая уже была растиражирована в российских СМИ.

Можно предположить, что подтекстом невнятной ноты великой державы явилась своего рода нежелательная и неуместная реакция армянского лобби в МИД России на активное участие haqqin.az в новом проекте, получившем название «Армяно-азербайджанская миротворческая платформа».

Однако haqqin.az доводит до высокого внимания МИД России, что, невзирая на противодействие и вопреки желанию армянских лоббистов на Смоленской площади, постарается реализовать весь свой потенциал во имя примирения двух народов и установления мира и стабильности на многострадальной карабахской земле, являющейся составной частью Азербайджана.