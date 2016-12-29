Четверо уйгуров устроили теракт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Нападавшие были застрелены полицией.

Инцидент произошел накануне утром. Злоумышленники на автомобиле въехали во двор комитета Компартии Китая уезда Моюй и взорвали бомбу. В результате погиб один человек и трое были ранены.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, в котором проживают мусульмане-уйгуры, считается неспокойным регионом КНР. В нем действуют боевики «Исламского движения Восточного Туркестана», выступающие за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного района от Китайской Народной Республики.