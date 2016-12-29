Эрдоган вновь обвинил США в поддержке курдских террористов

Поставка со стороны США вооружений террористической организации YPG («Отряды курдской народной самообороны») неприемлема, сказал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По словам президента, Турция не получает никакой поддержки от стран НАТО в борьбе против террористов.

«В то же время на Западе бессовестно врут, что Турция поддерживает террористическую организацию «Исламское государство». На самом деле Турция ведет самую масштабную борьбу против ИГИЛ», — сказал президент.

Эрдоган заявил, что оппозиционную Свободную сирийскую армию (ССА) нельзя относить к террористическим организациям.

«Турция намерена и в дальнейшем поддерживать ССА», — подчеркнул Эрдоган.