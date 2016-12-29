В Сирии уничтожен еще один главарь ИГИЛ

Возглавляемая США международная коалиция против группировки «Исламское государство» уничтожила на севере Сирии одного из основных командиров группировки Абу Джандала аль-Кувейти, заявил сегодня представитель коалиции, передает Интерфакс.

Таким образом, в коалиции подтвердили появившиеся ранее в западных СМИ сообщения о гибели командира.

По данным коалиционного командования, ранее в декабре он участвовал в операциях ИГ по захвату Пальмиры. Затем он направился в район сирийского города Табка, расположенного западнее оплота ИГ Ракки, чтобы укрепить оборону террористов против наступающих сил курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

«Абу Джандал был причастен к использованию террористов-смертников на автомобилях, самодельных взрывных устройств и химического оружия против SDF... Его смерть снизит возможности ИГ по защите Ракки и по проведению операций за рубежом против стран Запада», — сказал представитель.

Он добавил, что аль-Кувейти был убит недалеко от плотины Табка — стратегически важного объекта на реке Евфрат, контролируемого ИГ, к которому приближаются отряды SDF.

Западные СМИ добавляют, что в ИГ пока не подтвердили гибель своего командира.