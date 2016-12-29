 

Иракские военные начали новое наступление на Мосул

 

Иракские военные начали новое наступление на Мосул, который остается под контролем боевиков «Исламского государства», сообщает Министерство внутренних дел Ирака. Новое наступление на город началось после затишья, которое длилось несколько недель, передает BBC. 

Военные Ирака и полиция атаковали пять пригородов на юго-востоке города. Наступление поддерживает авиация.

«Наши войска наступают. За первые пять-десять минут они продвинулись на 500 метров, сейчас идет перестрелка»,  сообщил офицер сил быстрого реагирования  элитного подразделения МВД Ирака.

Операция по освобождению Мосула идет уже два месяца. Это самая крупная наземная операция в Ираке с 2003 года.

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