 

В Киеве задержали азербайджанцев с крупной партией героина

Автор: Отдел информации 

В Киеве правоохранителями разоблачены на сбыте особо опасных наркотиков двое уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно информации, в ходе досудебного расследования правоохранителями были совершены три контрольные закупки наркотических средств.

Злоумышленники задержаны с поличным при попытке сбыта 120 г героина и 20 г кокаина на сумму свыше 180 тысяч гривен.

Во время обыска у наркоторговцев изъяли денежные средства, запрещенные в обращении препараты, в том числе метадон, пистолет с патронами.

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