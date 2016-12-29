В Киеве задержали азербайджанцев с крупной партией героина

В Киеве правоохранителями разоблачены на сбыте особо опасных наркотиков двое уроженцев Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно информации, в ходе досудебного расследования правоохранителями были совершены три контрольные закупки наркотических средств.

Злоумышленники задержаны с поличным при попытке сбыта 120 г героина и 20 г кокаина на сумму свыше 180 тысяч гривен.

Во время обыска у наркоторговцев изъяли денежные средства, запрещенные в обращении препараты, в том числе метадон, пистолет с патронами.