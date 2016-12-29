 

В Дагестане задержаны члены ИГИЛ

 

ФСБ России сообщает о задержании в Дагестане семи членов законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство». Они намеревались совершить серию терактов на территории Московского региона.

Российская спецслужба сообщает, что «террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара международной террористической организации «Исламское государство».

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.

«Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия»,  сообщает ЦОС ФСБ.

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