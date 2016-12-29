Роухани недоволен борьбой с коррупцией в Иране

Иранский народ должен получать ответы на вопросы по некоторым делам о многомиллионной коррупции. Такое заявление на встрече с Организацией надзора и контроля правительства, министрами, главами организаций и губернаторами сделал президент Исламской Республики Хасан Роухани, передает Iran.ru.

Он также подчеркнул, что, если этого не произойдет, власти потеряют общественное доверие, что хуже, чем потерять миллиарды долларов.

По словам главы государства, самой большой собственностью Ирана является общественное доверие и социальная активность. При этом он указал на то, что правительство должно сделать все возможное, чтобы не потерять эти основы.

Роухани отметил, что администрация придает большое значение надзору и контролю в управлении страной, подтвердив, что отсутствие надзора повысило бы вероятность коррупции в обществе.

"Несмотря на то, что существует несколько надзорных органов в стране, как получилось, что произошло хищение $3 млрд в период действия предыдущего правительства?" - цитирует его агентство.

Роухани также поведал, что инспекторам следует уделять больше внимания коренным причинам при внесении изменений в законы и в свою практику.