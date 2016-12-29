 

Роухани недоволен борьбой с коррупцией в Иране

 

Иранский народ должен получать ответы на вопросы по некоторым делам о многомиллионной коррупции. Такое заявление на встрече с Организацией надзора и контроля правительства, министрами, главами организаций и губернаторами сделал президент Исламской Республики Хасан Роухани, передает Iran.ru.

Он также подчеркнул, что, если этого не произойдет, власти потеряют общественное доверие, что хуже, чем потерять миллиарды долларов.

По словам главы государства, самой большой собственностью Ирана является общественное доверие и социальная активность. При этом он указал на то, что правительство должно сделать все возможное, чтобы не потерять эти основы.

Роухани отметил, что администрация придает большое значение надзору и контролю в управлении страной, подтвердив, что отсутствие надзора повысило бы вероятность коррупции в обществе.

"Несмотря на то, что существует несколько надзорных органов в стране, как получилось, что произошло хищение $3 млрд в период действия предыдущего правительства?" - цитирует его агентство.

Роухани также поведал, что инспекторам следует уделять больше внимания коренным причинам при внесении изменений в законы и в свою практику.

141 просмотров


Старости
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Наша погода
Сегодня 9° / 6°
30 Дек 9° / 4°
31 Дек 7° / 3°
1 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8467 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN


Новостная лента

Омбудсмен России возложила венок к мемориалу Ходжалы
Убийца Карлова контактировал с гражданкой России
Армяне обстреляли село в Агдамском районе
Верную соратницу Саакашвили обвинили в коррупции
Начался суд над экс-начальником отдела МНБ
Роухани недоволен борьбой с коррупцией в Иране
В Дагестане задержаны члены ИГИЛ
В Киеве задержали азербайджанцев с крупной партией героина
Иракские военные начали новое наступление на Мосул
В Сирии уничтожен еще один главарь ИГИЛ
Эрдоган вновь обвинил США в поддержке курдских террористов
Уйгуры атаковали здание Компартии в Китае Есть жертвы
МИД России протестует против haqqin.az А haqqin.az недоумевает
В Австралии изъяли сотни килограммов кокаина
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
В Гяндже разбойники изнасиловали женщину
Азербайджанка пыталась провести золото во внутренних органах
Глава ФИФА Джанни Инфантино пригрозил России санкциями
В Баку будут приватизированы крупнейшие парковки
А теперь Минобороны Азербайджана заявило о боях с Арменией Есть потери; обновлено 14:42
Эрдоган обсудит с начальником Генштаба операцию в Сирии
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Филиппинский президент пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
Арестован убийца директора «Агдашского водоканала»
Минналогов о налоговой амнистии Пресс-конференция замминистра; обновлено 12:00