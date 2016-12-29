Верную соратницу Саакашвили обвинили в коррупции

Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом Reuters заявил председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров.

Он уточнил, что фискальная служба начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями. По его словам, в течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% (300 миллионов гривен).

«Пресс-служба Насирова предоставила Reuters официальные сведения о таможенных поступлениях с января по октябрь, согласно которым Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году», — отмечает агентство.