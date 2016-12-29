Армяне обстреляли село в Агдамском районе

Армянские оккупационные войска обстреляли село Ахмедагалы, расположенное на линии соприкосновения войск на территории оккупированного Агдамского района Азербайджана, сообщает Report.

Один из армянских снарядов попал в двухэтажный дом жителя села Матлаба Алиева. В результате возник пожар, который охватил 318 из 338 кв.м восьмикомнатного дома.

По словам местных жителей, армянская сторона в основном пользуется зажигательными пулями и снарядами, один из которых попал в крышу дома.

Во время пожара хозяева находились в доме. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники службы противопожарной охраны Агдамского района МЧС. Пламя не перекинулось на соседние дома.