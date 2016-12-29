 

Убийца Карлова контактировал с гражданкой России

 

Следователи в Москве допросили подругу убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает газета Hurriyet, которую цитирует РИА Новости.

По данным источника в правоохранительных органах, следствие выявило связь Мевлюта Алтынташа с гражданкой России, проживающей в настоящее время в Москве. Некоторое время женщина провела в Анкаре, и у нее был роман с преступником. Она уехала из Турции до покушения на Карлова.

Издание сообщает, что российские следственные органы нашли женщину и вызвали ее на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время поддерживала отношения с Алтынташем.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», убийство расследует группа из российских и турецких специалистов.

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