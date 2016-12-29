Алиевы на открытии Детского реабилитационного центра

Сегодня в Баку после реконструкции состоялось открытие Детского реабилитационного центра при Министерстве труда и социальной защиты населения. В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева, а также дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что Детский реабилитационный центр действует с 2003 года. Раньше в здании не проводилось капитального ремонта и реконструкции. Начавшаяся в 2015 году работа по реконструкции была завершена на высоком уровне.

Президент и его супруга ознакомились с созданными в Центре условиями.