Путин заявил о скором прекращении огня в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Об этом он заявил на встрече с главами МИД и Минобороны, передает Интерфакс.

«Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа», — сказал Путин.

По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.