Минобороны опровергает гибель семи военнослужащих в боях с Арменией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о гибели семи азербайджанских военнослужащих.

«Армянская сущность в очередной раз показала себя. Руководство армянской армии в целях оправдания неудавшейся провокационной операции, желая обелить себя в глазах собственного народа, распространило лживую информацию о гибели семи азербайджанских военнослужащих. Данная информация не имеет под собой никаких оснований», — сообщили в Минобороны Азербайджана в ответ на запрос АПА.

В Минобороны еще раз подтвердили, что в результате произошедшего инцидента один военнослужащий пропал без вести.