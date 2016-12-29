 

Советник Путина: «Россию могут отключить от интернета»

 

Советник российского президента по интернету Герман Клименко уверен, что России следует подготовиться к возможной ситуации с отключением от мировой сети. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением Клименко выступил в связи с законопроектом о защите критически важной инфраструктуры страны. Проект закона был разработан Минкомсвязи и подразумевает регулирование российского сегмента сети в случае внезапных отключений или нападений.

По мнению советника, Россия должна быть готова к непредвиденным обстоятельствам, особенно на фоне «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» отношений с европейскими странами. При этом Клименко добавил, что обычных пользователей закон никак не коснется.

В августе Минкомсвязи в проекте поправок в закон «О связи» предложило запретить иностранцам владеть точками обмена трафика в России. По мнению министерства, основными элементами интернет-инфраструктуры в России должны владеть либо государство, либо исключительно российские физические и юридические лица.

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