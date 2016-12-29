Благотворительная акция от Bakcell

При спонсорской поддержке компании Bakcell – первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета в Азербайджане и организационной поддержке Uğur Akademiyası и UAFA был проведен учебно-просветительский семинар для родителей детей, нуждающихся в особой заботе.

Главной целью семинара являлось предоставление поддержки, необходимых советов и информации родителям детей с ограниченными возможностями. Ведущие семинара, профессионалы с многолетним опытом в данной сфере — Ульвия Мирзаева и Захра Халафли — затронули тему взаимоотношений детей с ограниченными возможностями и их родителей, а также обсудили особое отношение к детям с ограниченными возможностями в обществе, стигмы и возможные пути устранения подобных проблем.

В мероприятии приняли участие чемпион Паралимпийских игр Ильхам Закиев и чемпионка мира Айнур Маммадова. Истории их жизненного пути вдохновили не только детей с ограниченными возможностями и их родителей, принявших участие в мероприятии, но и людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Чемпионы рассказали участникам семинара о том, что инвалидность — это не преграда, и человек может добиться всех поставленных целей в жизни благодаря своей непоколебимой воле и упорству вне зависимости от ограниченных возможностей здоровья.

В завершение мероприятия ведущие семинара ответили на все вопросы и поделились ценными советами с родителями детей c ограниченными возможностями.