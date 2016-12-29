В КНДР казнили сотни человек

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ казнить 340 человек. Как сообщает Hurriyet, среди казненных — около 140 старших офицеров, представленных в правительстве, военных и членов правящей партии КНДР.

Институт стратегии национальной безопасности Южной Кореи считает, что лидер Северной Кореи использует казни, чтобы укрепить свою власть в стране. Среди казненных также родственник Ким Чен Ына — заместитель Национального оборонного совета Чан Сонг Таек.

Отметим, что Ким Чен Ын запретил праздновать Новый год. Он считает, что народ должен поклоняться его бабушке, а не Иисусу.