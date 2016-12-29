Дерзкое ограбление в Баку

В Баку грабители накинули веревку на горло хозяина дома и унесли деньги и охотничьи ружья. Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

Так, в поселке Деде Горгуд двое неизвестных проникли в недавно построенный дом Хафиза Балададаш оглу Гасанова. Набросив на мужчину стеганое одеяло, они накинули веревку на горло хозяина дома и, пригрозив ему, забрали спрятанные под кроватью 1 400 манатов и имеющие соответствующие документы охотничьи ружья марки «ТОЗ-12» и «ТОЗ-16».

Факт расследуется Сураханским РУП.