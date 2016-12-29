Из дипломатических кругов России и Турции сообщают о достигнутых договоренностях между этими странами о мирном урегулировании в Сирии. Таков итог многотуровых переговоров министров иностранных дел Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Согласно выработанному плану, сначала, с сегодняшней полночи 29 декабря, должно наступить прекращение огня, а затем в начале следующего года пройдут переговоры по межсирийскому урегулированию, место для которых согласился предоставить Казахстан. В дальнейшем предполагается разделение Сирии на разные зоны влияния и ответственности.

Башару Асаду предоставляется время для постепенной передачи власти, затем он получит гарантии безопасности для себя и своих людей при будущей новой власти. В этом прекрасном плане есть только одна слабая сторона: мнение России и Турции о будущем Сирии, как ближайшем, так и на дальнюю перспективу, совсем не обязательно разделят оппозиционные сирийские группировки, не говоря уже о западных участниках процесса и коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Имеется печальный опыт попыток договориться о прекращении огня, которые предпринимали россияне и американцы и которые не только не работали, но и привели к резкому обострению отношений этих стран вокруг сирийского конфликта.

В войне принимает участие большое количество сторон, за которыми стоят внешние силы, а некоторые действуют исключительно из своих местных соображений. В Анкаре, Москве или Астане можно договориться о чем угодно, это не значит абсолютно ничего для сотен полевых сирийских командиров.

Еще одна из причин постоянного срыва всех попыток договориться о мире – невозможность определиться со списком группировок, с которыми договариваться нельзя. Так, все понимают и признают, что «Исламское государство» - террористическая организация, которая подлежит уничтожению. Она за скобками мирных соглашений. А дальше уже идут разногласия.

Например, Россия не имеет ничего против курдских Сил народной самообороны, а в Турции ее боевики регулярно совершают кровавые теракты, Анкара с ними ни за что не станет договариваться. За целым рядом отрядов стоят Саудовская Аравия и страны Залива, опасающиеся усиления шиитского влияния в регионе. По большому счету, Россия возглавила шиитскую коалицию в гражданской войне в Сирии. А методы принуждения сирийской оппозиции к миру, приведшие к разрушению Алеппо, никак не настраивают отошедшие в провинцию Идлиб отряды радостно принимать инициативы Москвы, Дамаска и Тегерана.

Яркой иллюстрацией к перспективам урегулирования стала новость о минометном обстреле в Дамаске российского посольства. Это не первый такой обстрел. Только в октябре нападения случались трижды. С другой стороны, Франция и Британия разработали совместный проект резолюции в Совбезе ООН, которая предполагает наложение санкций в отношении Дамаска за использование химического оружия.

Еще раньше, в начале декабря, президент Обама снял ограничение на продажу оружия антиасадовским группировкам. Все это говорит о том, что Запад совсем не поддерживает отказ от женевского формата переговоров по Сирии и переключение на астанинский формат. Как бы ни было велико искушение утереть всем нос и примирить Сирию на условиях коалиции «победителей Алеппо» - России, Турции и Ирана, этому благому пожеланию не суждено воплотиться в задуманном виде.