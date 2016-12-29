 

Генсек «путинского НАТО» признал «НКР»? Заявление МИД Азербайджана

 

«Мы считаем заявление Организации Договора о коллективной безопасности относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе односторонним». Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление генсека ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

МИД Азербайджана считает недопустимым обращение к сепаратистскому режиму, созданному на азербайджанских землях в качестве «Нагорно-Карабахской Республики».

«Перед тем как выступать с каким-либо заявлением, генсек ОДКБ должен правильно анализировать и оценивать ситуацию. Нельзя исключать, что Армения пошла на такую провокацию после очередного разочарования на последнем заседании ОДКБ в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении.

МИД сообщает, что Азербайджанская Республика продолжит субстантивные переговоры и приложит совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на основе норм и принципов международного права, известных резолюций Совбеза ООН и Хельсинкского Заключительного Акта, устранить результаты оккупации и агрессии Армении в отношении Азербайджана, обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. 

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