Дутерте назвал американских послов шпионами ЦРУ

Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал данные о возможных попытках США организовать его свержение и назвал всех американских послов "шпионами", связанными с ЦРУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента на местном телевидении, передает ТАСС.

По его информации, у Дутерте нет каких-либо разведданных о возможных попытках Соединенных Штатов помешать его президентству, однако "большинство послов США, не все, не являются действительно профессиональными послами, они в то же время шпионят и имеют связи с ЦРУ". "Сильной стороной послов США действительно является подрыв правительств", - цитирует агентство слова филиппинского лидера.

Ранее газета The Manila Times писала со ссылкой на документ, полученный от "высокопоставленного источника", что Филип Голдберг, чьи полномочия в качестве посла США в Маниле недавно закончились, подготовил несколько стратегий по дестабилизации правительства Дутерте. План, в частности, должен был включать в себя поддержку оппозиции, влияние на СМИ, военную сферу, соседние страны, чтобы изолировать его в экономическом плане, а также старших правительственных чиновников, чтобы заставить их повернуться против президента Филиппин.

В декабре Родриго Дутерте предложил США готовиться к возможной отмене военного соглашения, которое позволяет Вашингтону дислоцировать свои войска и вооружение в стране для проведения военных учений.

Глава Филиппин известен также своими резкими высказываниями в адрес американского президента. Так, в начале сентября на пресс-конференции в Давао он назвал Барака Обаму "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес на полях саммита США-АСЕАН и Восточноазиатского саммита, которые должны были состояться через несколько дней в Лаосе. После этого американская администрация сообщила об отмене запланированной ранее двусторонней встречи Обамы и Дутерте.