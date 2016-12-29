 

Россия поддержала ВС Турции с воздуха в Сирии

 

Воздушно-космические силы России разбомбили позиции террористической группировки Исламское государство в городе Эль-Баб на севере Сирии, контроль над которым хотят установить ВС Турции, ведущие бои в рамках военной операции «Щит Евфрата», информируют турецкие СМИ.

НАТО абсолютно не поддерживает страну в борьбе против террористов на севере Сирии, говорил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара продолжит продвигать идею создания «безопасной зоны» в Сирии.

По его словам, вне зависимости от позиции международной коалиции турецкие ВС продолжат борьбу с терроризмом.

Напомним, накануне ВС Турции в рамках военной операции «Щит Евфрата» перебросили на север Сирии дополнительные силы, в том числе подразделения специального назначения.

Также стало известно, что дополнительные силы будут привлекаться в боях за город Эль-Баб.

1332 просмотров


Старости
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Наша погода
Сегодня 9° / 6°
30 Дек 9° / 4°
31 Дек 7° / 3°
1 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8467 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN


Новостная лента

Лидер «Карабаха» Ричард Алмейда в сборной Азербайджана?
Россия поддержала ВС Турции с воздуха в Сирии
Дутерте назвал американских послов шпионами ЦРУ
Землетрясение в Лерике
Генсек «путинского НАТО» признал «НКР»? Заявление МИД Азербайджана
Мир для Сирии готов, просто не готова сама Сирия наш комментарий
2016 год продлится на секунду дольше
Дерзкое ограбление в Баку
МВД изъяло фальшивые доллары
В КНДР казнили сотни человек
Благотворительная акция от Bakcell
Советник Путина: «Россию могут отключить от интернета»
Минобороны опровергает гибель семи военнослужащих в боях с Арменией
Тяжелые бои в Афганистане
Россия выводит часть войск из Сирии
Путин заявил о скором прекращении огня в Сирии
Алиевы на открытии Детского реабилитационного центра
Путин утвердил единую оборону с Арменией
Омбудсмен России возложила венок к мемориалу Ходжалы
Убийца Карлова контактировал с гражданкой России
Армяне обстреляли село в Агдамском районе
Верную соратницу Саакашвили обвинили в коррупции
Начался суд над экс-начальником отдела МНБ
Роухани недоволен борьбой с коррупцией в Иране
В Дагестане задержаны члены ИГИЛ