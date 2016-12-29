Россия поддержала ВС Турции с воздуха в Сирии

Воздушно-космические силы России разбомбили позиции террористической группировки Исламское государство в городе Эль-Баб на севере Сирии, контроль над которым хотят установить ВС Турции, ведущие бои в рамках военной операции «Щит Евфрата», информируют турецкие СМИ.

НАТО абсолютно не поддерживает страну в борьбе против террористов на севере Сирии, говорил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что Анкара продолжит продвигать идею создания «безопасной зоны» в Сирии.

По его словам, вне зависимости от позиции международной коалиции турецкие ВС продолжат борьбу с терроризмом.

Напомним, накануне ВС Турции в рамках военной операции «Щит Евфрата» перебросили на север Сирии дополнительные силы, в том числе подразделения специального назначения.

Также стало известно, что дополнительные силы будут привлекаться в боях за город Эль-Баб.