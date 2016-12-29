Лидер «Карабаха» Ричард Алмейда в сборной Азербайджана?

В июне 2017 года один из ведущих игроков «Карабаха» бразилец Ричард Алмейда может дебютировать в сборной Азербайджана. Об этом сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

«Алмейда уже четыре с половиной года играет в Азербайджане, — заявил генсек apasport. — После пяти лет пребывания в нашей стране он может претендовать на гражданство Азербайджана. В январе у нас состоится встреча с Алмейдой. Мы предложим ему выступать за сборную Азербайджана. Если договоримся с ним, то с июня он сможет выступать за нашу национальную команду. Предварительное согласие он дал».