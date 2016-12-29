 

Лидер «Карабаха» Ричард Алмейда в сборной Азербайджана?

Автор: Отдел спорта 

В июне 2017 года один из ведущих игроков «Карабаха» бразилец Ричард Алмейда может дебютировать в сборной Азербайджана. Об этом сообщил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

«Алмейда уже четыре с половиной года играет в Азербайджане,  заявил генсек apasport.  После пяти лет пребывания в нашей стране он может претендовать на гражданство Азербайджана. В январе у нас состоится встреча с Алмейдой. Мы предложим ему выступать за сборную Азербайджана. Если договоримся с ним, то с июня он сможет выступать за нашу национальную команду. Предварительное согласие он дал».

968 просмотров


Старости
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Замначальника Генштаба Армении разбился в ДТП
Наша погода
Сегодня 9° / 6°
30 Дек 9° / 4°
31 Дек 7° / 3°
1 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8467 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN


Новостная лента

Лидер «Карабаха» Ричард Алмейда в сборной Азербайджана?
Россия поддержала ВС Турции с воздуха в Сирии
Дутерте назвал американских послов шпионами ЦРУ
Землетрясение в Лерике
Генсек «путинского НАТО» признал «НКР»? Заявление МИД Азербайджана
Мир для Сирии готов, просто не готова сама Сирия наш комментарий
2016 год продлится на секунду дольше
Дерзкое ограбление в Баку
МВД изъяло фальшивые доллары
В КНДР казнили сотни человек
Благотворительная акция от Bakcell
Советник Путина: «Россию могут отключить от интернета»
Минобороны опровергает гибель семи военнослужащих в боях с Арменией
Тяжелые бои в Афганистане
Россия выводит часть войск из Сирии
Путин заявил о скором прекращении огня в Сирии
Алиевы на открытии Детского реабилитационного центра
Путин утвердил единую оборону с Арменией
Омбудсмен России возложила венок к мемориалу Ходжалы
Убийца Карлова контактировал с гражданкой России
Армяне обстреляли село в Агдамском районе
Верную соратницу Саакашвили обвинили в коррупции
Начался суд над экс-начальником отдела МНБ
Роухани недоволен борьбой с коррупцией в Иране
В Дагестане задержаны члены ИГИЛ