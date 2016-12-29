Асад поблагодарил Россию за защиту сирийцев

Оказывающая поддержку Сирии в борьбе с терроризмом Россия «защищает безопасность не только сирийцев и россиян, но и европейских народов». Об этом заявил сирийский президент Башар Асад, передает агентство Sana.

По словам главы государства, если страны Европы хотят помочь, то им «следует прежде всего прекратить оказывать поддержку террористам и отменить удушающую население блокаду». Также они должны «понять, что решение конфликта находится в руках самих сирийцев», подчеркнул Асад.

Президент встретился в Дамаске с группой членов Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Константином Косачевым и депутатами Европарламента. «Он просил передать искреннюю благодарность народу России за последовательное содействие сохранению территориальной целостности и поддержку суверенитета Сирии», — заявил Косачев.