 

Асад поблагодарил Россию за защиту сирийцев

 

Оказывающая поддержку Сирии в борьбе с терроризмом Россия «защищает безопасность не только сирийцев и россиян, но и европейских народов». Об этом заявил сирийский президент Башар Асад, передает агентство Sana.

По словам главы государства, если страны Европы хотят помочь, то им «следует прежде всего прекратить оказывать поддержку террористам и отменить удушающую население блокаду». Также они должны «понять, что решение конфликта находится в руках самих сирийцев», подчеркнул Асад.

Президент встретился в Дамаске с группой членов Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Константином Косачевым и депутатами Европарламента. «Он просил передать искреннюю благодарность народу России за последовательное содействие сохранению территориальной целостности и поддержку суверенитета Сирии», — заявил Косачев.

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