 

США выдворяют десятки российских дипломатов

 

США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. Кроме того, будут закрыты российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде, говорит источник Reuters, на который ссылается РБК.

США закрывают две российских дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на нападения России на американских дипломатов в Москве и «на действия не соответствующие дипломатической практике», сообщает Reuters со ссылкой на источник, пожелавший остаться анонимным. Кроме того, источник агентства заявил, что здания России в указанных штатах использовались для сбора «разведывательных данных».

Кроме того, будут высланы 35 российских сотрудников посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. У них есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, отмечает агентство. Таким образом, для них доступ к дипмиссиям будет отказан к 23:59 пятницы. При этом источник агентства упомянул, что речь не идет о после России в США Сергее Кисляке.

"Эти действия являются ответом на нападения России на американских дипломатов и действия российских дипломатов в США, которые, по нашей оценке, не соответствуют дипломатической практике", — заявил источник Reuters. 

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США выдворяют десятки российских дипломатов
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