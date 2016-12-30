Глава азербайджанской диаспоры в России – брат того самого Айдына

Новым президентом Всероссийского азербайджанского конгресса избран доктор медицинских наук, профессор Российского университета дружбы народов Фазиль Курбанов, сообщает haqqin.az.

Об этом было объявлено на IV Съезде Всероссийского азербайджанского конгресса, который проходит в гостинице "Украина" в Москве.

Следует отметить также, что сегодня же указом президента Азербайджана Ильхама Алиева новый глава ВАКа Фазиль Гурбанов удостоен почётного звания заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики, академик Национальной академии наук.

Фазиль Гурбанов - брат одного из основателей Всероссийского азербайджанского конгресса, легендарного бизнесмена и мецената - Айдына Гурбанова, оставившего глубокий сдед в истории развития Азербайджана и скончавшегося в 2003 году, и дядя зятя президента Азербайджана Ильхама Алиева Самеда Гурбанова.

Напомним, что с 2001 года до настоящего момента ВАК возглавлял академик Мамедбагир Алиев.