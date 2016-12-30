В Москве напали на патруль Росгвардии: есть убитый и раненый

В Новой Москве при нападении группы неизвестных, в которую входили от пяти до семи человек, на сотрудников Росгвардии был убит один из бойцов ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При нападении на патруль Росгвардии в поселении Роговское, по предварительным данным, убит один сотрудник ведомства, один ранен», — сообщил он.

Он также рассказал, что нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полным боекомплектом. В городе был введен план «Сирена».