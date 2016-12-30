На территории Наримановского района Баку произошел взрыв. Инцидент произошел около ТЦ «Метропарк» на улице Фаига Юсифова, в строении, ранее функционирующем как котельная, передает АПА.

Согласно информации, на участке реализуется пилотный проект, демонтаж осуществляется строительной компанией "Rahatlığın məkanı". Вывезти старый котел с затвердевшими остатками мазута с территории представилось невозможным, отчего работники компании решили сжечь топливо. Но из-за того, что крышка котла была задраена, через некоторое время прогремел сильный взрыв.

В результате взрыва пострадали прилегающие строения и автомобили.

На место происшествия были привлечены пожарные, полиция, представители районной администрации. Пожар потушен, расследуются причины происшествия.