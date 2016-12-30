 

Взрыв в Наримановском районе Баку фото

 

На территории Наримановского района Баку произошел взрыв. Инцидент произошел около ТЦ «Метропарк» на улице Фаига Юсифова, в строении, ранее функционирующем как котельная, передает АПА.

Согласно информации, на участке реализуется пилотный проект, демонтаж осуществляется строительной компанией "Rahatlığın məkanı". Вывезти старый котел с затвердевшими остатками мазута с территории представилось невозможным, отчего работники компании решили сжечь топливо. Но из-за того, что крышка котла была задраена, через некоторое время прогремел сильный взрыв.  

В результате взрыва пострадали прилегающие строения и автомобили. 

На место происшествия были привлечены пожарные, полиция, представители районной администрации. Пожар потушен, расследуются причины происшествия.

 

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Взрыв в Наримановском районе Баку фото
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